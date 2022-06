Bolsas da Europa fecham em alta, apoiadas por sinais da economia da China

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os mercados acionários da Europa fecharam em território positivo, nesta segunda-feira. Em semana marcada por expectativa pela decisão do Banco Central Europeu (BCE), o quadro foi amparado por um indicador da China, maior compradora de produtos do continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,92%, em 444,12 pontos.

Na China, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto subiu de 37,2 em abril a 42,2 em maio, segundo pesquisa da S&P Global e da Caixin Media. Embora ainda abaixo da marca de 50, que separa contração da expansão na pesquisa, o dado foi visto como uma sinalização positiva, no momento em que o país relaxa lockdowns que haviam sido impostos para conter a covid-19.

O Barclays afirma, em relatório a clientes, que a situação da pandemia na China está melhorando, com infecções em queda e relaxamento em lockdowns. O banco adverte, porém, que a recuperação econômica do país "parece gradual e acidentada".

No noticiário local, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, enfrentará uma votação de desconfiança nesta segunda-feira. Na avaliação da Eurasia, Johnson deve sobreviver no posto, mas pode ficar público que um número razoável de parlamentares não o apoia.

Há ainda expectativa pelo BCE, na quinta-feira. Reportagem do Financial Times afirmava que o banco central deve firmar compromisso sobre plano para evitar estresse nos mercados de dívida dos países mais vulneráveis da zona do euro, como a Itália.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,00%, em 7.608,22 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 1,34%, a 14.653,81 pontos. Commerzbank foi o papel mais negociado, em alta de 3,97%, seguido por Deutsche Bank (+2,51%).

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 0,98%, a 6.548,78 pontos.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, registrou ganho de 1,65%, a 24.565,67 pontos. Entre os bancos italianos, Intesa Sanpaolo avançou 3,27%, enquanto Telecom Italia teve alta de 0,66%.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex 35 subiu 1,28%, a 8.836,30 pontos, com Santander (+2,51%) entre os mais negociados.

Em Lisboa, o índice PSI 20 fechou com ganho de 0,82%, a 6.273,37 pontos.