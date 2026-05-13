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Bolsas da Europa fecham em alta, apesar de guerra, com expectativas para encontro Trump-Xi

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 13:22:00 Editado em 13.05.2026, 13:29:44
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As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quarta-feira, 13, à medida que os investidores avaliam notícias referentes à guerra do Oriente Médio e mantém as expectativas para o encontro entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, em Pequim. O mercado também monitora as consequências do conflito geopolítico nas economias europeias.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,58%, a 10.325,35 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,61%, a 24.101,73 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,35%, a 8.007,97 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 1,0%, a 49.480,7 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,24%, a 17.615,40 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,24%, a 9.072,35 pontos. As cotações são preliminares.

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As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês), que são aliadas dos EUA, alertaram que estão prontas para retomar os combates da Cisjordânia ao Irã, prolongando o ambiente de incertezas do conflito, enquanto Teerã condicionou sua participação à uma nova rodada de diálogo à aceitação de cinco pontos, que inclui a soberania iraniana sobre o Estreito de Ormuz.

Para o Swissquote Bank, a guerra no Oriente Médio "está em um impasse", o que pesava nos papéis de defesa: a italiana Leonardo recuou 1,07% e a sueca Saab teve baixa de 3,6%.

No noticiário internacional, Trump desembarcou em Pequim na manhã desta quarta-feira ao lado de executivos e CEOs de empresas de tecnologia e de semicondutores, incluindo a Nvidia, Micron Technology e Qualcomm, o que fez os papéis das companhias dispararem em Nova York. Em reflexo, do outro lado do Atlântico, as holandesas do setor BE Semiconductor, ASM International e ASML avançaram 3,4%, 4,5% e 4,2%, respectivamente.

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Entre outros destaques corporativos, em reação aos balanços, as seguradoras Allianz e Zurich Insurance subiram 1,0% e 4,5%, a Deutsche Telekom avançou 1,1% e a Merck KGaA teve alta perto de 7%.

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