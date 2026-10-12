Bolsas da Europa fecham em alta, à espera de balanços e com conflitos geopolíticos no radar

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira, 12, estendendo o avanço registrado na maioria dos índices na última sessão, com expectativas para a nova rodada de balanços, que começa nesta semana. Os preços do petróleo, sob forte influência dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio e no Leste Europeu, seguem no radar dos investidores.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,99%, a 10.656,28 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,72%, a 25.267,67 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,38%, a 7.832,88 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,58%, a 50.035,00 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 1,12%, a 19.246,70 pontos. O PSI 20, da Bolsa de Lisboa, ganhou 0,47%, a 9.311,49 pontos. As cotações são preliminares.

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Nest terça, 13, JPMorgan Chase e outros grandes bancos americanos divulgam seus resultados trimestrais, e as expectativas em torno dos números refletiram na Europa: o setor bancário avançou 1,3%, com ganhos liderados pelo HSBC (+1,8%). A LVMH, cujo balanço estava previsto após o fechamento do mercado em Paris, subiu 1,4%.

A informação de que a União Europeia (UE) limitará as importações de veículos híbridos vindos da China a 350 mil unidades por ano, com o objetivo de reduzir pela metade a participação de mercado chinesa no bloco, deu fôlego marginal aos papéis do setor automobilístico. A Volkswagen avançou 0,2%.

Entre outras notícias na Europa, a vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE) para Estabilidade Financeira, Sarah Breeden, afirmou que não há pressa para lançar uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) voltada ao público geral. Paralelamente, na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni afirmou que o país introduzirá incentivos fiscais para estimular investimentos na indústria de software no Orçamento de 2027.

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*Com informações da Dow Jones Newswires