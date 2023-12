Bolsas da Europa fecham com viés positivo e EuroStoxx 600 sobe cerca de 13% em 2023

As bolsas da Europa fecharam com viés positivo nesta sexta-feira, 29, permitindo que a maior parte das praças europeias encerrem este ano com ganhos robustos. Contudo, a Bolsa de Londres se distanciou dos pares, abalada pelo crescimento fraco do Reino Unido em 2023.

O índice EuroStoxx 600 fechou em alta de 0,20%, a 479,02 pontos, e variação anual de 12,74%.

O último pregão do ano encerrou sem grandes movimentações na Europa, em dia de agenda esvaziada e baixa liquidez. A consolidação das expectativas de que o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deverão cortar juros ao longo de 2024 provocou certa cautela entre os investidores, enquanto o mercado aguarda novos catalisadores para um rali, observou o Swissquote, em nota.

"Ainda haverá uma ressaca e um período de correção depois que um rali implacável de dois meses desencadeou uma euforia de risco generalizada entre os investidores", projetou o banco, acrescentando que uma nova rodada de ganhos somente acontecerá se os cortes de juros forem acompanhado por uma economia forte e lucros corporativos sólidos.

Analistas consultados pela FactSet ponderam que justamente o crescimento econômico fraco distanciou o FTSE 100 de seus pares em relação aos ganhos acumulados em 2023, que avançou apenas cerca de 3%, após o fechamento antecipado da Bolsa de Londres nesta manhã.

Entretanto, diretora de Dinheiro e Mercados da Hargreaves Lansdown, Susannah Streeter, aponta que a Bolsa de Frankfurt conseguiu contrariar as preocupações com o crescimento econômico fraco e aproveitar uma onda de sentimento de compra de ações ligadas à indústria. Hoje, o índice DAX fechou em alta de 0,30%, a 16.751,64 pontos, e valorização de 20,31% em 2023.

Os números levam o índice alemão a figurar entre os de melhor desempenho da Europa, ao lado da Bolsa de Milão (+28,03%) e da Bolsa de Madri (+22,76%). No fechamento, o índice FTSE MIB subiu 0,07%, a 30.351,62 pontos, em Milão e o IBEX 35 avançou 0,16%, a 10.102,10 pontos em Madrid.

Entre outras bolsas, o índice CAC 40 fechou em alta de 0,07%, a 7.543,18 pontos, em Paris, com valorização de 16,52% em 2023. Já o PSI20 caiu 0,06%, a 6.396,48 pontos, em Lisboa, mas registrando ganho de 11,71% neste ano. Todas as cotações são preliminares.