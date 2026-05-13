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Bolsas da Europa ensaiam recuperação com petróleo em queda e balanços positivos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 07:12:00 Editado em 13.05.2026, 07:25:25
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 13/05/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, ensaiando uma recuperação das perdas de ontem, à medida que o petróleo voltou a cair, apesar do impasse entre Estados Unidos e Irã, e na esteira de balanços positivos.

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Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,41%, a 609,13 pontos.

O petróleo recua hoje, em uma possível correção técnica, depois de ter subido por três sessões consecutivas, embora as negociações para o fim da guerra entre EUA e Irã continuem estagnadas. No horário citado, o Brent caía cerca de 0,5%.

A melhora do apetite por risco também é sustentada por balanços melhores do que o esperado. Em Frankfurt, o grupo farmacêutico Merck saltava quase 8% e a seguradora Allianz subia 1,7%, após divulgarem resultados trimestrais.

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Investidores também aguardam uma reunião de cúpula entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping. Antes de embarcar para Pequim, Trump disse acreditar que não precisará da ajuda de Xi em relação ao Irã, mas que terá uma "longa conversa" sobre o assunto com o líder chinês.

No âmbito macroeconômico, a Eurostat confirmou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu a um ritmo tímido de 0,1% no primeiro trimestre, ante os três meses anteriores. Já a produção industrial do bloco avançou 0,2% em março, um pouco acima do esperado.

Às 7h09 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,38%, enquanto a de Paris caía 0,25% e a de Frankfurt avançava 0,87%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivos ganhos de 0,63%, 0,08% e 0,12%.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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