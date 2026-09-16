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ECONOMIA

Bolsas da Europa ensaiam recuperação com alívio no petróleo e foco no Fed

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 16/09/2026 - As bolsas europeias ensaiam uma recuperação na manhã desta quarta-feira, após dois pregões negativos, com o alívio nos preços do petróleo favorecendo o apetite por risco antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).

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Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, para 635,77 pontos.

O foco está no anúncio do Fed, que deve elevar os juros básicos dos EUA pela primeira vez em três anos na tarde de hoje, já que a inflação americana segue elevada, impulsionada pela recente disparada do petróleo, e acima da meta oficial de 2%.

No começo da manhã, porém, o petróleo WTI recuava 1,6% e o Brent caía 1,1%, interrompendo duas sessões de ganhos, após dados sinalizarem aumento nos estoques dos EUA. A commodity, no entanto, segue sustentada por incertezas sobre a oferta em meio ao conflito no Oriente Médio.

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Na agenda europeia, a inflação anual ao consumidor do Reino Unido acelerou para 3,1% em agosto, como previsto, um dia antes de o Banco da Inglaterra (BoE) revisar sua taxa básica. Apesar do quadro de incertezas, a expectativa é que o BoE mantenha o juro em 3,75%, em contraste com o Banco Central Europeu (BCE), que elevou os juros da zona do euro na semana passada, e com a perspectiva de aperto monetário nos EUA.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,25%, a de Paris avançava 0,18% e a de Frankfurt ganhava 0,04%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,47%, 0,13% e 0,18%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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