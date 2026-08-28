Bolsas da Europa ensaiam recuperação à espera de fala de Warsh sobre juros nos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/08/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta sexta-feira, ensaiando uma recuperação das perdas do pregão anterior, enquanto investidores aguardam comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, em busca de sinais sobre a trajetória dos juros nos EUA.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,51%, para 655,16 pontos.

Warsh fará hoje seu primeiro discurso no simpósio anual do Fed em Jackson Hole, no Estado americano de Wyoming. Warsh, que assumiu o comando do Fed em maio, tem evitado deliberadamente sinalizar os planos do banco central americano para assegurar a estabilidade de preços.

Nesta semana, dados do índice de preços PCE dos EUA acima do esperado reavivaram preocupações sobre um possível aperto monetário do Fed até o fim do ano.

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Na Europa, dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) vêm sinalizando a possibilidade de uma nova alta de juros na zona do euro, após o aumento promovido em junho, diante das incertezas relacionadas à guerra no Oriente Médio. Seis meses depois do início do conflito, os EUA e o Irã seguem em impasse.

Na agenda de indicadores, o índice de sentimento econômico da zona do euro avançou para 98,4 pontos em agosto, superando a previsão de analistas.

Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,23%, a de Paris avançava 1,03% e a de Frankfurt ganhava 0,65%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,91%, 0,56% e 0,79%, respectivamente.

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Entre ações individuais, destaque para a EssilorLuxottica, que avançava 2,8% em Paris após a fabricante franco-italiana de óculos de sol Oakley e Ray-Ban anunciar um programa de recompra de até 5 milhões de ações.

Contato: sergio.caldas@estadao.com