Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa caem sob pressão de bancos e aversão a risco com protestos na França

Escrito por Pedro Lima* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas europeias fecharam em queda nesta segunda-feira, 19, pressionadas por vendas de ações de bancos e pela aversão a risco após protestos violentos na França. O movimento refletiu preocupações com a situação fiscal francesa, enquanto investidores acompanharam a temporada de balanços e os preços do petróleo, em meio a incertezas geopolíticas.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 1,08%, a 10.764,69 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,24%, a 25.303,68 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 1,11%, a 7.868,05 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 1,55%, a 49.086,27 pontos. Em Madri, o Ibex 35 caiu 1,89%, a 18.961,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve queda de 0,78%, a 9.394,18 pontos. As cotações são preliminares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os protestos fizeram os juros dos títulos franceses de dez anos saltarem. Para a Capital Economics, a situação fiscal do país deve piorar antes de melhorar, mas o risco de contágio é limitado, diante da baixa exposição dos bancos à dívida soberana e da capacidade de atuação do Banco Central Europeu (BCE).

Em Paris, os bancos foram destaque entre as baixas. O subíndice do setor bancário no Stoxx 600 cedeu 2,4%. Société Générale recuou 3,8%, BNP Paribas perdeu 3,1% e Crédit Agricole cedeu 3,1%, em meio à alta dos juros soberanos. Na Itália, UniCredit (-2,6%), Mediobanca (-2,2%) e BPER Banca (-2,7%) também caíram. Milão também viu uma onda de protestos.

Carrefour caiu 2,3% após informar que 50 lojas foram saqueadas durante os protestos. A varejista também anunciou a compra da Codifrance por 152 milhões de euros. Ainda em Paris, Accor e Klépierre registraram baixas de 3,3% e 2,2%, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Frankfurt, Continental perdeu 2,6%, enquanto Rheinmetall cedeu 3,6%. A Merck perdeu 0,6% após a compra da Silence.

Em Londres, 3i Group caiu 2,9%, e InterContinental Hotels Group perdeu 1,5%. Em contrapartida, BP avançou 0,1%, acompanhando ganhos anteriores do petróleo.

No setor de semicondutores, BE Semiconductor subiu 3,3% e ASML avançou 1,3% na Holanda, em sintonia com a recuperação de techs nos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Dow Jones Newswires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/EUROPA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV