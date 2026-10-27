Bolsas da Europa caem na maioria com balanço fraco do HSBC e cautela na França

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Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/10/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta terça-feira, à medida que resultados decepcionantes do britânico HSBC pesam no setor bancário e que tensões na França inspiram cautela.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,13%, a 639,84 pontos.

O HSBC tombava quase 7% em Londres, após o maior banco da Europa divulgar lucro trimestral abaixo do esperado, ajudando a derrubar o subíndice europeu de bancos (-1%).

A aversão ao risco também é justificada por expectativas de que estudantes na França realizem novos protestos, apesar de concessões feitas pelo governo Macron ontem.

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Decisões de juros nos EUA e na zona do euro também estão no radar nesta semana. Não há, porém, expectativa de ajustes nos próximos dias.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,81% e a de Frankfurt recuava 0,02%, enquanto a de Paris ensaiava recuperação, com alta de 0,05%. Milão, Madri e Lisboa perdiam 0,09%, 0,22% e 0,13%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com