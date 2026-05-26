Bolsas da Europa caem majoritariamente após ataques dos EUA no Irã abafarem expectativa de paz

Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/05/2026 - As bolsas europeias caem majoritariamente na manhã desta terça-feira, após novos ataques dos EUA no sul do Irã abafarem expectativas de que os dois países cheguem a um acordo de paz.

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Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,28%, a 629,85 pontos, depois de fechar ontem no maior nível desde 27 de fevereiro, um dia antes de o conflito no Oriente Médio ser deflagrado por uma ofensiva conjunta dos EUA e de Israel contra o Irã.

As Forças Armadas dos EUA disseram que os ataques de segunda-feira foram realizados "para proteger nossas tropas de ameaças representadas por forças iranianas". Segundo os militares americanos, houve moderação na ação em razão do cessar-fogo com o Irã, que não apresentou resposta oficial.

Os novos ataques ocorreram apenas horas depois de o presidente americano, Donald Trump, ter afirmado, em rede social, que as discussões para o fim da guerra estavam "progredindo bem".

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Em reação aos últimos desdobramentos do conflito, o petróleo Brent voltou a subir. No horário acima, o contrato para agosto saltava mais de 3%, depois de tombar quase 7% na sessão anterior.

Às 6h33 (de Brasília), a Bolsa de Paris caía 0,88%, a de Frankfurt recuava 0,62% e a de Milão cedia 0,38%. As de Madri e Lisboa se mantinham perto da estabilidade. A de Londres, que voltou a operar hoje após um feriado no Reino Unido, subia 0,73%.

Entre ações individuais, a Ferrari amargava uma queda de 6% em Milão, após o lançamento do primeiro carro totalmente elétrico da montadora de luxo.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com