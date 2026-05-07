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Bolsas da Europa caem levemente após rali, com foco em EUA-Irã e balanços

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 06:56:00 Editado em 07.05.2026, 07:07:31
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/05/2026 - As bolsas europeias operam em leve baixa na manhã desta quinta-feira, após o rali do pregão anterior, enquanto investidores avaliam as chances de Estados Unidos e Irã chegarem a um acordo de paz e digerem mais balanços corporativos, incluindo o da gigante petrolífera britânica Shell.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,17%, a 622,22 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem que a guerra no Irã acabará rapidamente, mas reiterou que não permitirá que Teerã tenha armas nucleares. O The Wall Street Journal informou, citando fontes, que os dois países estão elaborando, com a ajuda de mediadores, uma estrutura para retomar negociações que poderão encerrar o conflito e reabrir o Estreito de Ormuz.

A perspectiva de um acordo derruba os preços do petróleo pelo terceiro dia consecutivo. No horário acima, o Brent caía quase 3%, para cerca de US$ 98,50 o barril.

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Na temporada de balanços, a Shell recuava 2,2% em Londres, depois de prever queda na produção deste trimestre por causa do impacto esperado do conflito no Oriente Médio, apesar de ter mais do que dobrado o lucro nos primeiros três meses do ano. Já em Milão, a fabricante italiana de bebidas alcoólicas Campari tombava 12,6% após divulgar receita abaixo do previsto.

No âmbito macroeconômico, as últimas notícias foram mais animadoras. Na zona do euro, as vendas no varejo caíram 0,1% em março, mas o consenso da FactSet era de queda mais intensa. Na Alemanha, as encomendas à indústria saltaram 5% no mesmo mês, bem mais do que o esperado.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,67%, enquanto a de Paris se mantinha estável e a de Frankfurt recuava 0,16%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas baixas de 0,25%, 0,12% e 0,05%.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

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