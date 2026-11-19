As bolsas da Europa fecharam no vermelho nesta quinta-feira, 19, na esteira da piora de humor em Nova York e pressionadas pelos riscos geopolíticos, diante da possibilidade de novos ataques dos EUA contra o Irã - o que sustenta os preços do petróleo - e da escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em queda de 0,93%, a 10.452,68 pontos. Em Frankfurt, o DAX recuou 0,92%, a 25.498,91 pontos. Em Paris, o CAC 40 caiu 0,81%, a 8.080,74 pontos. Em Milão, o FTSE MIB cedeu 0,46%, a 49.941,25 pontos. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 0,80%, a 19.219,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,94%, a 9.410,29 pontos. As cotações são preliminares.

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A mídia internacional circulou informações de que as Forças Armadas norte-americanas estariam prontas para novos ataques contra alvos iranianos e que a Casa Branca teria questionado o Pentágono sobre possíveis reações de Teerã, o que deu suporte ao petróleo e manteve o clima de cautela.

Nesta quinta, após reunião trilateral com o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping na China, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que travou as negociações de guerra e sinalizou escalada contra a Ucrânia. Os três líderes prometeram ampliar a oferta de derivados de petróleo, mas não detalharam medidas para isso.

As atenções também se concentraram na estreia da Anthropic em Nova York e sua oferta pública inicial (IPO). A operação avaliou a empresa em até US$ 1,4 trilhão e alavancou companhias europeias do setor: a holandesa ASML subiu 2,2%, enquanto sua concorrente de menor porte ASM International avançou 3,1% e a STMicroelectronics teve alta de 1,6%.

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No setor bancário, as ações do UniCredit fecharam perto da estabilidade em Milão depois de o banco italiano fechar um acordo com o governo alemão para resolver questões centrais relacionadas à aquisição do Commerzbank (-0,9%), abrindo caminho para assumir o controle da segunda maior instituição bancária da Alemanha.

Entre outros destaques, a Novartis cedeu 3% depois de a farmacêutica suíça informar que espera um crescimento anual nas vendas de 5% entre 2026 e 2031, excluindo o impacto das variações cambiais. Anteriormente, a companhia havia projetado um crescimento anual nas vendas na faixa de 5% a 6% para o período de 2025 a 2030.

*Com informações da Dow Jones Newswires