Bolsas da Europa caem, com fala de BCs, alta de preço de gás e dos juros de bônus

Letícia Simionato (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os principais mercados acionários da Europa fecharam na maioria em queda, nesta terça-feira, 27. Em meio às preocupações com a inflação, investidores acompanharam uma rodada de comentários de membros do Banco Central Europeu (BCE), incluindo a presidente Christine Lagarde, do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. Concomitantemente a queda das bolsas, os juros dos bônus europeus avançam, sendo que o rendimento Gilt de 30 anos atingiu 5%, maior nível desde 2002.

continua após publicidade .

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,13%, a 388,24 pontos.

Powell, durante painel com Lagarde em evento do Banco da França, afirmou que o aperto monetário nos EUA expôs fragilidades no sistema financeiro descentralizado. Já Lagarde defendeu que os bancos centrais precisam se engajar com inovação no campo de moedas digitais.

continua após publicidade .

Em outro evento durante a manhã, o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, disse nesta terça que a instituição continuará elevando juros nos próximos meses, no entanto, o número e o tamanho dos aumentos depende de dados.

Já o economista do BC do bloco comum, Philip Lane, afirmou que há muitos indicadores de que a economia vai desacelerar na zona do euro, devido à guerra na Ucrânia e dos altos preços de energia. Os preços do gás natural na Europa dispararam nesta terça-feira após a detecção de vazamentos em tubulações do gasoduto Nord Stream utilizados para transportar a commodity da Rússia para a Alemanha.

No Reino Unido, o economista-chefe do BoE, Huw Pill, afirmou que, após o novo pacote fiscal, anunciado na semana passada, a instituição precisa de uma resposta de política monetária significativa. "Temos consciência de nosso comprometimento em manter a estabilidade de preços", garantiu, no evento Barclays-CEPR International Monetary Policy Fórum. Pill ainda comentou que acredita que o pacote fiscal vai funcionar como estímulo para a demanda.

continua após publicidade .

A medida fez com atingisse uma queda histórica ante o dólar, no domingo, e levantasse preocupações. "Até a libra conseguiu subir em relação ao dólar após a montanha-russa de ontem, não que o BoE tenha feito muito para melhorar suas chances contra o dólar", escrevem analistas do IG.

As bolsas europeias ainda reagiram à divulgação de dados econômicos dos Estados Unidos. As vendas de moradias novas registraram crescimento de 28,8% em agosto na comparação com julho, sendo que a previsão era recuo de 2,2%.

O índice de confiança do consumidor, por sua vez, subiu de 103,6 em agosto para 108 em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta terça pelo Conference Board. Analistas previam alta a 104,5.

continua após publicidade .

O FTSE, de Londres, caiu 0,52%, a 6.984,59 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX caiu 0,72%, a 12.139,68 pontos.

continua após publicidade .

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 registrou baixa de 0,27%, a 5.753,82 pontos.

Em Milão, o FTSE MIB perdeu 1,16%, a 20.961,38 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 fechou em queda de 0,84%, em 7.445,70 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,52%, a 5.443,99 pontos.