Bolsas da Europa caem com baixa propensão ao risco após Brent superar US$ 100

Por Patricia Lara*

São Paulo, 09/09/2026 - As principais bolsas europeias recuam, após o Brent superar US$ 100 o barril diante da escalada do conflito com trocas de ataques entre os EUA e o Irã. Gás natural sobe mais de 3% e ajuda a turvar as perspectivas inflacionárias na região na véspera da decisão do Banco Central Europeu.

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Por volta das 6h44 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 0,8%, a 644,12 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres tinha queda de 0,5%. A Bolsa de Frankfurt cedia 1% e a de Paris perdia 1,3%. Milão tinha baixa de 0,97%. Madri cedia 1,6% e Lisboa estava estável.

"Os acontecimentos recentes apenas reforçam a visão de que ainda estamos longe de uma retomada das negociações", afirmou o ING. Perto do horário acima, o petróleo Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subia 2,7%, a US$ 100,59 por barril. O contrato Dutch TTF de gás natural para outubro avançava 3,8%, a 78,76 euros por megawatt-hora, na ICE.

Na véspera da decisão do BCE, o Deutsche Bank avalia que o verão de 2026 deixará uma marca decisiva no crescimento e na inflação. "Somados ao choque energético em curso no Oriente Médio, a redução das chuvas, o impacto do El Niño e diversas ondas de calor provavelmente criarão a combinação perfeita para a inflação dos preços dos alimentos nos próximos trimestres", escrevem analistas.

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Em Paris, a Capgemini, empresa global que oferece serviços de consultoria, tecnologia, transformação digital e terceirização, indicava maior queda porcentual dentro do CAC 40, recuando 2,7%, seguida pela Saint Gobain, Michelin, LVMH, Legrand e Airbus, todas com baixas ao redor de 2%.

Em Madri, a Inditex cedia 4,2%. Gestores da empresa dona das marcas Zara e Bershka citaram que os custos de transporte podem continuar pesando nos resultados, enquanto a varejista citou que o crescimento recente das vendas foi amplamente estável em um momento de condições desafiadoras.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

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* Com informações da Dow Jones Newswires