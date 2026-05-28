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Bolsas da Europa caem após novos ataques entre EUA e Irã reduzirem chances de acordo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 07:00:00 Editado em 28.05.2026, 07:12:37
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 28/05/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta quinta-feira, após Estados Unidos e Irã trocarem novos ataques, o que reduz as chances de um acordo de paz e volta a impulsionar os preços do petróleo.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,56%, a 624,64 pontos.

Autoridades dos EUA informaram que forças do Comando Central derrubaram quatro drones iranianos de ataque unidirecional que representavam uma ameaça nas proximidades do Estreito de Ormuz. Os militares americanos também atacaram uma estação iraniana de controle em terra, em Bandar Abbas, que estaria prestes a lançar um quinto drone.

Em retaliação, o Irã atacou uma base americana no Kuwait. As ações ocorreram após outros ataques realizados no início da semana.

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A renovação das tensões entre EUA e Irã impulsiona o petróleo. No começo da manhã, o Brent subia quase 2%, após ter caído mais de 4,5% na sessão de ontem.

Empresas aéreas sensíveis a variações do petróleo eram destaque negativo: no horário acima, a Air France-KLM recuava 2,2% em Paris, e a Ryanair cedia 1,5% em Dublin.

Ações de defesa, por outro lado, subiam com vigor após relatos de que o Parlamento da Ucrânia ratificou um acordo de empréstimo de 90 bilhões de euros com a União Europeia. Em Frankfurt, Renk e Rheinmetall avançavam 6,8% e 4,4%, respectivamente.

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Apesar do quadro geopolítico desfavorável, o índice de sentimento econômico da zona do euro teve alta inesperada em maio, para 93,5 pontos, segundo pesquisa da Comissão Europeia.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,75%, a de Paris recuava 0,34% e a de Frankfurt perdia 0,20%. As de Madri e Lisboa registravam baixas de 0,41% e 0,21%, nessa ordem. Exceção, a de Milão subia 0,20%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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