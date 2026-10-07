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Bolsas da Europa caem após ganhos recentes, de olho na alta do petróleo e dos juros de títulos

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/10/2026 - As bolsas europeias recuam na manhã desta quarta-feira, após uma sequência de ganhos, em meio à alta do petróleo e ao avanço dos rendimentos de títulos soberanos.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,52%, a 633,34 pontos, após ter avançado por três pregões seguidos. O setor de tecnologia recuava 1,7% e o de mineração caía 0,7%.

O petróleo tipo Brent avançava cerca de 1% no começo da manhã, diante de tensões persistentes no Oriente Médio. Ontem, dois aeroportos na Arábia Saudita foram alvos de ataques dos houthis do Iêmen, grupo apoiado pelo Irã. A alta da commodity dá sustentação aos rendimentos dos Treasuries e de papéis europeus. O juro da T-note de 10 anos subia a 5,319% e o do bund alemão equivalente avançava a 3,489%.

No noticiário macroeconômico, a produção industrial da Alemanha surpreendeu ao subir 2% em agosto ante julho. A projeção da FactSet era de queda de 0,1%. Ontem, as encomendas à indústria alemã decepcionaram ao registrar queda de 10,6% no mesmo período, bem maior do que o esperado.

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Também está no radar hoje a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) em setembro, quando o banco central americano elevou os juros pela primeira vez em mais de três anos, em meio à disparada dos preços do petróleo. O documento, porém, só será divulgado após o fechamento dos mercados europeus.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,41%, a de Paris recuava 0,87% e a de Frankfurt cedia 1,12%. Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 1,40%, 1,04% e 0,38%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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