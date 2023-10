Bolsas da Europa caem após balanços decepcionantes e de olho em BCE, Treasuries e PIB dos EUA

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, 26, na esteira de uma série de balanços decepcionantes da região e em meio a preocupações com o avanço nos rendimentos dos Treasuries. Investidores também aguardam decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que provavelmente deixará seus juros intocados, assim como dados de crescimento e inflação dos EUA.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,66%, a 432,41 pontos.

Da temporada de balanços, o maior destaque negativo é o Standard Chartered, cuja ação tombava mais de 10% em Londres, no horário acima, após o banco britânico apresentar significativa queda nos lucros, com sua exposição ao setor imobiliário da China.

Entre outros pesos-pesados europeus que divulgaram resultados mais cedo, o banco francês BNP Paribas caía quase 4% em Paris, a companhia elétrica espanhola Iberdrola recuava 0,3% em Madri e a montadora alemã Volkswagen tinha perda de cerca de 1% em Frankfurt.

Balanços dos EUA também seguem no radar. A ação da Meta (controladora do Facebook) amarga perdas nos negócios do pré-mercado de Nova York.

Às 9h15 (de Brasília), o BCE anuncia decisão de juros. Segundo analistas, a autoridade monetária da zona do euro deverá deixar suas principais taxas inalteradas, pausando o ciclo de aperto monetário iniciado em julho do ano passado, após recentes dados de atividade econômica (PMIs) reforçarem temores de recessão no bloco e diante do arrefecimento da inflação.

Também nesta manhã, os EUA revelam a primeira leitura do seu Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação PCE do terceiro trimestre. Na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) define seus juros básicos.

O comportamento dos Treasuries antes do Fed é igualmente monitorado de perto. Os rendimentos dos papéis de longo prazo voltaram a subir nesta quarta-feira e mantêm leve tendência de alta nesta manhã.

Às 7h08 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,59%, a de Paris recuava 0,75% e a de Frankfurt cedia 1,40%. Já as de Milão e Madri tinham perdas de 0,78% e 1%, respectivamente. Exceção, a de Lisboa subia 1,50%. *Com informações da Dow Jones Newswires.