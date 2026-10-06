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Bolsas da Europa avançam perto de 1%, impulsionadas por farmacêuticas e bancos

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 06/10/2026 - As bolsas europeias avançam perto de 1% na manhã desta terça-feira, impulsionadas por ações dos setores farmacêutico e bancário. A continuidade da queda do petróleo também favorece o apetite por risco.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha alta de 1,01%, a 639,99 pontos.

No mesmo horário, o setor farmacêutico subia 1,9%, após a dinamarquesa Genmab (+8,1% em Copenhague) saltar com a notícia de que o Epkinly, em parceria com a americana AbbVie, reduziu em 51% o risco de progressão ou morte em um estudo de fase avançada em linfoma.

Já o subíndice bancário europeu avançava 1,6% após notícia de que o francês BPCE, que não tem ações listadas em bolsa, comprou uma participação de cerca de 7% no espanhol Banco de Sabadell (+2,5% em Madri).

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O petróleo, que cai pela terceira sessão consecutiva apesar das tensões no Oriente Médio, contribui para a maior demanda por ações. No começo da manhã, o Brent recuava 1,8%.

Nesse ambiente mais positivo, os últimos dados macroeconômicos da região ficaram em segundo plano. Na zona do euro, as vendas no varejo subiram 0,1% em agosto ante julho, abaixo do esperado. Na Alemanha, as encomendas à indústria sofreram um tombo de 10,6% no mesmo período, bem pior do que o previsto.

Às 6h52 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,93%, a de Paris avançava 0,77% e a de Frankfurt ganhava 0,89%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,25%, 1,17% e 1,19%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

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