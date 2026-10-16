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ECONOMIA

Bolsas da Europa avançam com tecnologia e salto de operadoras de satélites no radar

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/10/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta sexta-feira, com a recuperação do setor de tecnologia e um salto de ações de operadoras de satélites.

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Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 643,05 pontos.

O segmento de tecnologia subia 0,9%, após cair 1,5% no pregão anterior em meio a preocupações com o endividamento de empresas ligadas à forte expansão da inteligência artificial.

O presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, disse hoje que a IA pode trazer impactos positivos para a economia global. "Eu diria que o advento dessa nova tecnologia é provavelmente a mudança mais consequente para os EUA e para a economia global durante a minha vida", afirmou Warsh. "Há, de fato, um enorme benefício no horizonte para a economia global e a economia americana."

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Em evento à margem das reuniões do FMI e do Banco Mundial em Bangcoc, Warsh também evitou endossar ou contestar os sinais recentes de colegas de que não há pressa para elevar os juros neste mês. Segundo ele, o banco central deixou de "antecipar" decisões de política monetária.

Operadoras de satélites também eram destaque positivo. Em Paris, a Eutelsat disparava 12,5% e a SES saltava 7,4%, com renovado interesse de investidores por alternativas europeias após notícias de que a Ucrânia enfrentou limitações de velocidade no sistema de satélites Starshield, da SpaceX.

Na agenda econômica, a inflação anual ao consumidor da zona do euro acelerou para 3,8% em setembro, confirmando a estimativa preliminar e se afastando ainda mais da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE). A autoridade monetária já elevou os juros da região duas vezes neste ano, em junho e setembro, diante do impacto da disparada do petróleo associada à guerra no Oriente Médio. No começo da manhã, porém, o Brent recuava levemente.

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Em Londres, por outro lado, ações de bancos como Lloyds e NatWest recuavam cerca de 2%, após relatos de que o próximo orçamento do Reino Unido deve incluir aumento de impostos para o setor.

Às 6h59 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,15%, enquanto a de Paris subia 0,11% e a de Frankfurt avançava 0,81%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,57%, 0,69% e 0,29%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Associated Press

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