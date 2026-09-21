Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Europa avançam com tecnologia e bancos e petróleo em queda

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/09/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações de tecnologia e de bancos, enquanto a queda do petróleo pela quarta sessão consecutiva alimenta o apetite por risco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,96%, a 641,55 pontos. O setor de tecnologia liderava os ganhos, com alta de 2,3%, enquanto o bancário avançava 1,6%.

O petróleo estende perdas recentes, com o alívio dos temores sobre possíveis interrupções nos fluxos de oleodutos da Arábia Saudita e o aumento das expectativas de conversas diplomáticas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e líderes do Golfo, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, nesta semana. No começo da manhã, o Brent caía quase 2%.

Uma esperada reunião entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping, em Washington, também está no radar. Ontem, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse a jornalistas que os EUA tiveram "um engajamento muito bem-sucedido" com o lado chinês, após conversas em Nova York com o vice-primeiro-ministro da China He Lifeng.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,75%, a de Paris avançava 0,95% e a de Frankfurt ganhava 1,03%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,24%, 0,99% e 0,55%, respectivamente.

Destoando entre ações individuais, a Novo (antes Novo Nordisk) tombava 5,4% em Copenhague, após a farmacêutica dinamarquesa apresentar novas ambições de crescimento para retomar fôlego no aquecido mercado de medicamentos contra obesidade.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV