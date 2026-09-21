Bolsas da Europa avançam com tecnologia e bancos e petróleo em queda

Por Sergio Caldas

São Paulo, 21/09/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações de tecnologia e de bancos, enquanto a queda do petróleo pela quarta sessão consecutiva alimenta o apetite por risco.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,96%, a 641,55 pontos. O setor de tecnologia liderava os ganhos, com alta de 2,3%, enquanto o bancário avançava 1,6%.

O petróleo estende perdas recentes, com o alívio dos temores sobre possíveis interrupções nos fluxos de oleodutos da Arábia Saudita e o aumento das expectativas de conversas diplomáticas entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e líderes do Golfo, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, nesta semana. No começo da manhã, o Brent caía quase 2%.

Uma esperada reunião entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping, em Washington, também está no radar. Ontem, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse a jornalistas que os EUA tiveram "um engajamento muito bem-sucedido" com o lado chinês, após conversas em Nova York com o vice-primeiro-ministro da China He Lifeng.

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Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,75%, a de Paris avançava 0,95% e a de Frankfurt ganhava 1,03%. Já Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,24%, 0,99% e 0,55%, respectivamente.

Destoando entre ações individuais, a Novo (antes Novo Nordisk) tombava 5,4% em Copenhague, após a farmacêutica dinamarquesa apresentar novas ambições de crescimento para retomar fôlego no aquecido mercado de medicamentos contra obesidade.

Contato: sergio.caldas@estadao.com