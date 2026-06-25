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ECONOMIA

Bolsas da Europa avançam com tecnologia após projeções de Micron e Qualcomm

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 06:52:00 Editado em 25.06.2026, 07:13:04
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/06/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta quinta-feira, com ganhos liderados por ações de tecnologia, após projeções animadoras das fabricantes americanas de chips Micron Technology e Qualcomm aliviarem preocupações sobre os elevados gastos com infraestrutura de inteligência artificial.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,53%, a 638,50 pontos. O subíndice de tecnologia registrava alta de 2,1%.

Em balanço divulgado no fim da tarde de ontem, a Micron não apenas superou as expectativas de lucro e receita, como também agradou com suas projeções. Ainda no setor de tecnologia nos EUA, a Qualcomm elevou seu guidance anual e anunciou uma parceria com a Meta. As ações de ambas as empresas dispararam no after hours de quarta-feira e seguem em alta no pré-mercado nesta quinta.

Entre os papéis europeus do setor, destacavam-se no horário acima Infineon (+4,9%) e STMicroelectronics (+3,9%), fabricantes de chips, além de BE Semiconductor (+3,9%) e ASML (+4%), produtoras de equipamentos para semicondutores.

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A continuidade da queda do petróleo também sustenta o apetite por risco na Europa. Os preços da commodity recuam pelo quarto dia consecutivo, diante de sinais de que EUA e Irã caminham para um acordo definitivo para encerrar o conflito no Oriente Médio.

Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,22%, a de Paris avançava 0,43% e a de Frankfurt ganhava 0,64%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham altas de 0,24%, 0,17% e 1,05%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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