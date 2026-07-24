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ECONOMIA

Bolsas da Europa avançam com tecnologia após balanço da SAP e queda do petróleo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 07:24:00 Editado em 24.07.2026, 07:36:16
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 24/07/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta sexta-feira, ensaiando recuperação após registrarem a maior queda diária em duas semanas no pregão anterior. O movimento é impulsionado por ações de tecnologia, que sobem após o balanço da SAP, enquanto o petróleo recua com força depois do salto recente provocado pela escalada do conflito no Oriente Médio.

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Por volta das 7h05 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,49%, aos 642,41 pontos.

Em Frankfurt, a SAP registrava alta de 6,03%, após o grupo alemão de software informar que o backlog atual de nuvem no segundo trimestre cresceu mais do que o esperado por analistas.

O subíndice europeu de tecnologia subia 1,53%, revertendo parte das perdas recentes.

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Por outro lado, outra grande empresa alemã, a montadora Volkswagen, caía 1,78% após decepcionar com lucro operacional menor e cortes em projeções.

Embora a crise no Oriente Médio persista, o petróleo Brent caía de forma significativa, depois de voltar a ultrapassar a barreira de US$ 100 por barril ontem. No começo da manhã, a commodity recuava 2,42%, a US$ 91,98 por barril.

No âmbito macroeconômico, o PMI composto da zona do euro subiu para 51,9 em julho, segundo levantamento preliminar, indicando retomada da expansão econômica e contrariando a previsão de que permaneceria em 50, nível que sugere estagnação. Os PMIs da Alemanha e do Reino Unido também surpreenderam para cima.

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Às 7h23 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,31%, a de Paris avançava 0,73% e a de Frankfurt ganhava 0,30%. Milão e Madri tinham ganhos de 0,74% e 1%, respectivamente. Na contramão, Lisboa caía 0,07%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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