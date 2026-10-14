Bolsas da Europa avançam, com tecnologia apoiada por balanço da ASML

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Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/10/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, buscando recuperar as perdas modestas de ontem, à medida que o setor de tecnologia ganha impulso com resultados e projeções fortes da ASML.

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Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,57%, a 638,60 pontos.

A holandesa ASML, maior fabricante mundial de equipamentos para a produção de chips, elevou seu guidance pela terceira vez neste ano, em balanço divulgado hoje, citando demanda crescente em meio à corrida global para expandir a infraestrutura de inteligência artificial (IA).

No horário acima, a ASML subia 1% em Amsterdã, enquanto o setor de tecnologia europeu avançava 0,7%.

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A alta do petróleo, por sua vez, limitava o apetite por risco. No começo da manhã, o Brent subia 0,30%, em meio a tensões persistentes no Oriente Médio.

Investidores na Europa também aguardam os dados de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a serem divulgados nas próximas horas, que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros básicos americanos.

Às 6h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,42%, a de Paris avançava 0,70% e a de Frankfurt ganhava 0,61%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,08%, 0,25% e 0,83%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com