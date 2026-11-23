Por Sergio Caldas

São Paulo, 23/11/2026 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta segunda-feira, com a recuperação das ações de tecnologia após a liquidação de papéis ligados à inteligência artificial (IA), que provocou a maior queda semanal dos mercados desde o fim de março de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta de 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,66%, para 629,77 pontos, após recuar quase 6% na semana passada em meio a uma crise de confiança na IA que derrubou Wall Street na sexta-feira. As ações da Anthropic, desenvolvedora da ferramenta Claude, também despencaram após a bem-sucedida estreia em Nova York um dia antes.

No mesmo horário, o subíndice europeu de tecnologia subia 1,8%. O setor de mineração também se destacava entre as altas, com avanço de 1,3%, favorecido pela recuperação dos preços do ouro.

Na agenda econômica, o PMI composto da zona do euro permaneceu em 51,7 em novembro, segundo leitura preliminar, abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet. Na Alemanha, o indicador teve uma alta inesperada, enquanto no Reino Unido ficou aquém do previsto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 6h52 (horário de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,47%, a de Paris avançava 0,57% e a de Frankfurt ganhava 0,60%. Madri e Lisboa registravam altas de 0,56% e 0,14%, respectivamente. Na contramão, Milão caía 0,95%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com