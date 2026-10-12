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ECONOMIA

Bolsas da Europa avançam com impulso de bancos e balanços no radar

Escrito por (via Agência Estado)
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 12/10/2026 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações de bancos, enquanto investidores aguardam o início de uma nova temporada de balanços trimestrais.

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Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,48%, a 634,58 pontos.

No mesmo horário, o setor bancário subia 1,4%, enquanto o índice espanhol Ibex 35, no qual bancos têm forte peso, registrava ganho de 0,80% às 6h41, superando outros mercados europeus.

Balanços corporativos da Europa e dos EUA estão no radar nesta semana. O grupo francês de artigos de luxo LVMH (+0,50%) divulga hoje seus resultados trimestrais, após o fechamento do mercado em Paris. Amanhã, o foco deve se voltar para os números de grandes bancos americanos, como JPMorgan e Citigroup.

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Os preços do petróleo também são monitorados, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um acordo para comprar diesel russo e afirmou que Rússia e Ucrânia teriam concordado em suspender ataques a infraestruturas energéticas, sem detalhar os termos. No começo da manhã, o Brent subia cerca de 1%, revertendo perdas de mais cedo.

Em outras praças europeias, também às 6h41, a Bolsa de Londres avançava 0,56%, a de Paris subia 0,16% e a de Frankfurt ganhava 0,53%. Milão e Lisboa tinham altas de 0,70% e 0,18%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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