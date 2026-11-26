Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/11/2026 - As bolsas europeias operam em forte alta nesta quinta-feira, impulsionadas pela recuperação das ações de bancos e empresas de tecnologia, em meio ao alívio das preocupações com a nova proposta tarifária dos EUA.

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,68%, aos 636,54 pontos.

As ações de gigantes bancários se destacavam. No mesmo horário, Deutsche Bank, BNP Paribas, HSBC e Santander subiam entre 2% e 3%, enquanto o setor bancário avançava 2,4%.

O setor de tecnologia registrava ganho semelhante, em torno de 2,4%. Entre as maiores altas estavam as ações da francesa Soitec, que subiam 5,1%, e da alemã Infineon Technologies, com valorização de 4,5%.

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O apetite dos investidores por risco melhorou diante de sinais de que as tarifas propostas pelos Estados Unidos podem ser menos severas do que se temia. As alíquotas sobre produtos da União Europeia devem ficar limitadas a 15%, conforme o acordo firmado entre os dois lados no ano passado.

Também está no radar a divulgação da ata da reunião mais recente de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que manteve inalterados os juros da zona do euro.

Os negócios na Europa, porém, tendem a ter liquidez reduzida nesta quinta-feira devido ao feriado de Ação de Graças nos EUA.

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Às 6h50 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,48%, a de Paris avançava 2,01% e a de Frankfurt ganhava 2,17%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 2,24%, 1,93% e 0,92%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com