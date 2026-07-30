Bolsas da Europa avançam após surpresa positiva com dados de crescimento e balanços

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/07/2026 - As bolsas europeias avançam na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores avaliam dados de crescimento da zona do euro melhores do que o esperado e balanços de grandes empresas da região, à espera da decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE).

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Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,56%, a 648,61 pontos.

No segundo trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro avançou 0,4% ante os três meses anteriores, superando a previsão de alta de 0,1%, apesar dos efeitos do conflito no Oriente Médio. Os desempenhos individuais de Alemanha, França, Itália e Espanha também ficaram acima das expectativas.

Na temporada de balanços, Air France-KLM (+2,8%), Lloyds (+1,8%), Anglo American (+2%) e Shell (+0,8%) subiam após divulgarem resultados trimestrais. A AB InBev, por outro lado, recuava 1,5%.

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Logo mais, a atenção se voltará para o anúncio de juros do BoE, que, segundo analistas, deverá manter a taxa básica inalterada em 3,75%, apesar do recente salto do petróleo na esteira da escalada das hostilidades entre EUA e Irã.

Ontem, o Federal Reserve (Fed) manteve os juros, mas três dirigentes votaram por uma alta de 25 pontos-base, sugerindo possível aperto monetário na reunião de setembro.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,41%, a de Paris avançava 0,95% e a de Frankfurt ganhava 0,09%. As de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,11%, 1,25% e 1,45%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com