Bolsas da Europa assumem viés de baixa após volatilidade, à espera da ata do Fed

As bolsas europeias assumiram viés de baixa na manhã desta quarta-feira, 3, depois de mostrarem bastante volatilidade desde a abertura dos negócios, à espera de indicações sobre a futura trajetória dos juros nos EUA.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,27%, a 477,23 pontos.

Investidores demonstram cautela antes da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), que será divulgada no meio da tarde, quando os negócios nos mercados acionários da Europa já estarão encerrados. Em dezembro, o BC americano sinalizou que poderá começar a reduzir juros este ano, mas há dúvidas sobre o ritmo em que a política monetária será relaxada.

Com a agenda europeia vazia, indicadores dos EUA também serão acompanhados. Estão previstos nas próximas horas o relatório Jolts sobre o mercado de trabalho e o PMI industrial medido pelo ISM. O PMI equivalente elaborado pela S&P Global já foi divulgado ontem.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres caia 0,08%, a de Paris cedia 0,81% e a de Frankfurt recuava 0,36%. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 0,48%, 0,41% e 0,36%, respectivamente.

Apesar do tom negativo, algumas ações europeias driblavam o mau humor. Em Copenhague, a Maersk saltava mais de 5%, após a gigante do transporte marítimo dinamarquesa anunciar que vai pausar operações no Mar Vermelho em meio a preocupações com segurança. Já em Paris, a Atos subia 2,3%, após notícia de que a Airbus está negociando a compra da unidade de cibersegurança da companhia francesa de serviços de TI, em um negócio estimado em até 1,8 bilhão de euros. *Com informações da Dow Jones Newswires.