Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/11/2026 - As bolsas europeias ampliam nesta sexta-feira a recuperação iniciada na véspera, com ganhos das ações de mineração e tecnologia, em meio à alta dos índices futuros dos EUA e após o forte avanço dos mercados asiáticos.

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Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,99%, a 643,27 pontos, e caminhava para encerrar a semana em alta. Na semana passada, o indicador registrou sua maior queda semanal desde o fim de março de 2025.

As ações de mineração lideravam os ganhos, com salto de 4,1%, favorecidas pela valorização dos metais. O subíndice europeu de tecnologia também se destacava, com avanço de 2,5%.

Os contratos futuros de Wall Street avançavam cerca de 1,3% a 2,5% nesta manhã. As bolsas americanas reabrem hoje em sessão reduzida, após o feriado de Ação de Graças. Na Ásia, os mercados fecharam em forte alta, com destaque para China e Coreia do Sul.

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Na agenda econômica, o Produto Interno Bruto (PIB) da França foi revisado para baixo e passou a apontar queda de 0,2% no terceiro trimestre ante o segundo. Logo mais, está prevista a divulgação de dados de confiança da zona do euro.

Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,67%, a de Paris avançava 0,26% e a de Frankfurt ganhava 0,86%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,57%, 1,24% e 1,10%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com