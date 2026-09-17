Bolsas da Europa ampliam ganhos com queda do petróleo e decisão do BoE no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/09/2026 - As bolsas europeias sobem na manhã desta quinta-feira, estendendo os ganhos do pregão anterior, com o petróleo em queda pelo segundo dia e os juros soberanos em baixa após a decisão do Federal Reserve (Fed) vir, de modo geral, em linha com o previsto. O foco agora se volta para a decisão do Banco da Inglaterra (BoE).

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Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,54%, a 640,54 pontos. O setor de viagem e lazer se destacava, com alta de 0,60%, favorecido pelo recuo do petróleo.

Os preços do petróleo recuam com a expectativa de que a Arábia Saudita consiga recuperar parte de sua oferta, após ter sido alvo de ataques com drones.

Ontem, o Fed elevou os juros básicos dos EUA em 25 pontos-base, como previsto, mas surpreendeu ao anunciar uma decisão unânime. Após reagir em alta, o rendimento da T-note de 10 anos voltou a cair, acompanhando o alívio nos preços de energia, e opera abaixo de 5%.

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Logo mais, o BoE anuncia sua decisão de juros. A expectativa é de manutenção da taxa britânica, apesar do ambiente de incertezas e das altas de juros do Fed e do Banco Central Europeu (BCE), na semana passada.

Na zona do euro, a leitura final da Eurostat mostrou que a inflação anual ao consumidor acelerou para 3,2% em agosto, ligeiramente abaixo da prévia de 3,3%. A taxa, porém, segue bem acima da meta de 2% do BCE.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,46%, a de Paris avançava 0,15% e a de Frankfurt ganhava 0,54%. Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,45%, 0,50% e 0,47%, respectivamente.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com