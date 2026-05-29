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Bolsas da Ásia: Tóquio e Seul renovam recordes com possível extensão do cessar-fogo EUA-Irã

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 05:41:00 Editado em 29.05.2026, 06:20:24
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 29/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, com recordes no Japão e na Coreia do Sul, em meio a expectativas de que Estados Unidos e Irã estendam o atual cessar-fogo por 60 dias.

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O índice japonês Nikkei subiu 2,53%, para o patamar inédito de 66.329,50 pontos, após dados mostrarem que a taxa de inflação subjacente de Tóquio em maio aumentou em ritmo mais lento do que o esperado. Ao longo deste mês, o Nikkei acumulou ganhos de 12%.

Em Seul, o sul-coreano Kospi avançou 3,55%, a 8.476,15 pontos, também nível recorde, impulsionado por ações de tecnologia favorecidas pelo boom global da inteligência artificial. Líder no setor, a Samsung Electronics saltou 5,84%. Em maio, o Kospi subiu 28%, com o desempenho liderado por ações de semicondutores.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng registrou alta de 0,70% em Hong Kong, a 25.182,39 pontos, e o Taiex subiu 2,51% em Taiwan, a 44.732,94 pontos.

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Na contramão, os mercados da China continental ficaram no vermelho: o Xangai Composto recuou 0,73%, a 4.068,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 1,90%, a 2.805,62 pontos.

Negociadores dos EUA e do Irã chegaram ontem a um entendimento preliminar para prorrogar o cessar-fogo e realizar uma nova rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano, segundo um funcionário do governo americano. O Irã ainda não confirmou publicamente o acordo, que também depende da aprovação final do presidente dos EUA, Donald Trump.

Investidores acompanham de perto a possível reabertura do Estreito de Ormuz, por onde transita cerca de um quinto do petróleo mundial. De acordo com o funcionário americano, o acordo provisório deixa claro que o Irã não poderá impor tarifas a embarcações que transitam pelo estreito, enquanto os EUA reduzirão gradualmente o bloqueio marítimo aos portos iranianos. O petróleo Brent, referência internacional, operava em baixa marginal no fim da madrugada.

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Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 1,62% em Sydney, a 8.731,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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