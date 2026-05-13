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Bolsas da Ásia sobem na maioria, com petróleo em queda e recuperação em Seul

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 06:19:00 Editado em 13.05.2026, 06:29:47
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Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, à medida que o petróleo voltou a cair, ainda que persista o impasse nas negociações de paz entre Estados Unidos e Irã.

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O índice sul-coreano Kospi saltou 2,63% em Seul, para o recorde de 7.844,01 pontos, revertendo a queda de 2,29% de ontem, quando um integrante graduado do governo sugeriu que a administração poderia redistribuir aos cidadãos os lucros extraordinários de inteligência artificial (IA) das empresas. Segundo analistas, alguns investidores aproveitaram para recomprar ações que haviam sido vendidas, já que o impacto efetivo das declarações ainda é incerto.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,84% em Tóquio, a 63.272,11 pontos, e o Hang Seng avançou 0,15% em Hong Kong, a 26.388,44 pontos.

Na China continental, o pregão também foi positivo: o Xangai Composto registrou alta de 0,67%, a 4.242,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho mais expressivo, de 1,55%, a 2.949,07 pontos.

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Na contramão, o Taiex recuou 1,25% em Taiwan, a 41.374,50 pontos.

O petróleo voltou a cair nesta madrugada, interrompendo uma sequência de três dias de alta, em meio à possibilidade de uma correção técnica, embora as conversas para o fim da guerra entre EUA e Irã continuem estagnadas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, chega hoje à China para uma reunião de cúpula com o líder chinês, Xi Jinping, durante a qual discutirão a questão do Irã e temas comerciais.

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Na Oceania, a bolsa australiana encerrou a sessão em baixa: o S&P/ASX 200 recuou 0,46% em Sydney, a 8.630,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press

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