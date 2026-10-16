Bolsas da Ásia sobem com Wall Street e alívio após liquidação de ações de tecnologia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/10/2026 - As bolsas asiáticas se recuperaram e fecharam em alta nesta sexta-feira, acompanhando os ganhos em Wall Street, à medida que investidores voltaram às compras após uma liquidação de ações de tecnologia alimentada por preocupações com o entusiasmo em torno da inteligência artificial.

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Investidores também avaliaram comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, que evitou endossar ou contestar os sinais recentes de colegas de que não há pressa para elevar os juros neste mês. Ele afirmou que o banco central deixou de "antecipar" decisões de política monetária. Em evento à margem das reuniões do FMI e do Banco Mundial em Bangcoc, Warsh disse ainda que a IA pode trazer impactos positivos para a economia global.

"Eu diria que o advento dessa nova tecnologia é provavelmente a mudança mais consequente para os EUA e para a economia global durante a minha vida", afirmou Warsh. "Há, de fato, um enorme benefício no horizonte para a economia global e a economia americana."

Mercados com forte peso de empresas de tecnologia buscaram se recuperar, com o sul-coreano Kospi avançando 2,05% em Seul, a 5.668,05 pontos, após tombar 7,6% e acionar uma interrupção temporária das negociações na sessão anterior. As fabricantes de chips de memória e pesos-pesados do índice Samsung Electronics e SK Hynix subiram 2,6% e 0,8%, respectivamente.

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O Ministério das Finanças da Coreia do Sul disse nesta sexta-feira que a economia e o mercado acionário do país seguem fundamentalmente sólidos e atribuiu a maior volatilidade a fatores externos, incluindo a alta dos rendimentos dos Treasuries, desdobramentos na indústria de IA e tensões geopolíticas.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 1,39%, a 65.324,29 pontos, o Hang Seng ganhou 0,52% em Hong Kong, a 24.186,83 pontos, e o Taiex avançou 0,30% em Taiwan, a 47.111,26 pontos. Em Tóquio, as ações do SoftBank Group, investidor da OpenAI, subiram 1,9%. A Tokyo Electron avançou 2,6% e a Kioxia Holdings ganhou 3,8%.

Ontem, em Nova York, o Dow Jones subiu 1,08%, o S&P 500 avançou 0,33% e o Nasdaq teve alta marginal de 0,08%. "As ações americanas se recuperaram após a queda provocada por temores sobre a sustentabilidade do rali ligado à IA, com valuations mais atrativos e balanços robustos estimulando compras de oportunidade", disse Ryan Felsman, do Commonwealth Bank of Australia.

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Comentários do CEO da Nvidia, Jensen Huang, também ajudaram a melhorar o sentimento em torno do setor de IA, ao minimizar preocupações sobre a provedora de computação em nuvem CoreWeave. A empresa, apoiada pela Nvidia, vinha sendo pressionada em meio a dúvidas sobre o financiamento do segmento e a dados de inflação fortes.

Na China continental, o Xangai Composto teve modesto ganho de 0,24% hoje, a 3.716,28 pontos, e o Shenzhen Composto ficou estável, em 2.226,50 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em alta, com avanço de 1,0% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.806,70 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires