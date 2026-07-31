Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas da Ásia sobem com recuperação de IA; Kospi tem alta recorde de quase 18%

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 05:50:00 Editado em 31.07.2026, 05:59:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sergio Caldas*

São Paulo, 31/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, com destaque para a Coreia do Sul, onde o mercado disparou quase 18%, acompanhando os ganhos de Wall Street. O movimento refletiu a recuperação de ações ligadas à inteligência artificial, após perdas recentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O índice sul-coreano Kospi abriu em forte alta e depois oscilou, encerrando o pregão em Seul com avanço de 17,91%, aos 6.595,45 pontos, o maior ganho diário de sua história. As ações da gigante de semicondutores Samsung Electronics avançaram 26,8%, enquanto a fabricante de chips de memória SK Hynix saltou 30%.

O Kospi havia acumulado perdas de mais de 17% nas três sessões anteriores, à medida que investidores se desfizeram de papéis de tecnologia em meio a temores de uma bolha de IA e ao aumento da concorrência de rivais chineses nas áreas de chips e computação avançada. O maior ganho diário anterior do índice, de quase 12%, ocorreu em outubro de 2008, durante a crise financeira global.

A virada ocorreu após a Microsoft divulgar, na quarta-feira, lucro acima do esperado no último trimestre. As ações da empresa dispararam 15,5% em Nova York ontem. O balanço foi visto como sinal de que os gastos elevados com IA começam a se traduzir em lucro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Tóquio, o Nikkei subiu 4,03%, para 64.362,02 pontos. O SoftBank Group, holding multinacional de investimentos e investidora da OpenAI, avançou 13,8%, enquanto a fabricante de equipamentos para semicondutores Tokyo Electron subiu 6,2%. Como esperado, o Banco do Japão (BoJ) manteve seu juro básico inalterado hoje, como fez o Federal Reserve (Fed) na quarta-feira e o Banco da Inglaterra (BoE) ontem.

"O mercado passou de jogar fora ações de IA para disputar as poucas que restaram, antes mesmo de a maioria dos traders terminar de escrever o obituário", afirmou Stephen Innes, da SPI Asset Management, em comentário.

Em Taiwan, o Taiex, também beneficiado pelo boom de IA, fechou em alta de 7,98%, a 43.119,75 pontos. A principal fabricante de chips do índice, a TSMC, saltou 9,98%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,72%, aos 3.832,26 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,32%, aos 2.427,92 pontos. Já o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ganho marginal de 0,01%, para 25.884,43 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana fechou levemente no azul, com alta de 0,10% do S&P/ASX 200 em Sydney, para 8.976,80 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Associated Press

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV