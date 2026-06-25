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ECONOMIA

Bolsas da Ásia sobem, com recordes em Tóquio e Seul e tecnologia impulsionada pela Micron

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 06:17:00 Editado em 25.06.2026, 07:11:26
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Por Sergio Caldas

São Paulo, 25/06/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, com novas máximas históricas no Japão e na Coreia do Sul, à medida que ações de tecnologia dispararam na esteira do balanço positivo da Micron Technology - fabricante americana de chips de memória -, que aliviou preocupações sobre os gastos elevados com infraestrutura de inteligência artificial.

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Liderando o movimento, o índice sul-coreano Kospi saltou 5,42% em Seul, a 8.930,30 pontos, em novo recorde. As gigantes de semicondutores Samsung Electronics e SK Hynix subiram 5,3% e 13%, respectivamente.

Em Tóquio, o japonês Nikkei avançou 4,61%, ao patamar inédito de 72.366,34 pontos, também impulsionado por papéis de tecnologia, como os da Advantest (+15%) e da Tokyo Electron (+7,8%).

Na China continental, o Shanghai Composite registrou modesto ganho de 0,23%, a 4.120,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composite subiu 0,72%, a 2.876,11 pontos. Em Taiwan, o Taiex avançou 0,46%, a 46.255,26 pontos.

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Na contramão, o Hang Seng caiu 1,43% em Hong Kong, a 23.076,91 pontos.

Em balanço divulgado no fim da tarde de ontem, a Micron não apenas superou expectativas de lucro e receita, como também agradou com suas projeções. Ainda no setor de tecnologia americano, a fabricante de chips Qualcomm elevou seu guidance anual e anunciou uma parceria com a Meta. As ações de ambas as empresas dispararam no after hours de quarta-feira e seguem em alta no pré-mercado hoje.

Também contribuiu para o apetite por risco na Ásia a continuidade da queda do petróleo. Os preços da commodity recuam pelo quarto dia consecutivo, diante de sinais de que EUA e Irã caminham para um acordo definitivo para encerrar o conflito no Oriente Médio.

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Na Oceania, a bolsa da Austrália ignorou o viés positivo dos mercados asiáticos e ficou no vermelho: o S&P/ASX 200 caiu 0,68% em Sydney, a 8.748,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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