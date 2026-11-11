Bolsas da Ásia sobem com rali de chips e salto do Taiex após sinais de demanda aquecida

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 11/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, sustentadas por um rali de ações do setor de chips, após novos sinais de demanda aquecida, apesar da queda de Wall Street na véspera, quando dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA vieram acima do esperado.

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Em Taiwan, o índice Taiex liderou os ganhos da região e avançou 3,62%, a 44.257,15 pontos.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) subiu 4,8% depois de informar que sua receita de outubro foi quase 60% maior do que a de um ano antes, reforçando a leitura de que a demanda por chips voltados a aplicações de inteligência artificial segue forte.

O conselho da TSMC também aprovou investimentos de até US$ 1 bilhão na Anthropic e na OpenAI, segundo comunicado divulgado na terça-feira.

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No Japão, o Nikkei subiu 1,31%, a 61.248,59 pontos. O SoftBank Group terminou com queda de 0,4%, após reduzir perdas ao longo do pregão. Na terça-feira, depois do fechamento dos mercados, o conglomerado divulgou prejuízo líquido trimestral de 1,1 trilhão de ienes (US$ 7 bilhões).

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 2,6%, a 5.375,36 pontos, com as fabricantes de chips em destaque: a Samsung Electronics ganhou 3,6% e a SK Hynix saltou 5,4%.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,46%, a 3.680,64 pontos, após apagar perdas de mais cedo, e o Shenzhen Composto avançou 1,16%, a 2.183,96 pontos.

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O maior festival de compras on-line da China, o Dia dos Solteiros, começou nesta quarta-feira, e os dados de vendas devem servir como termômetro da demanda do consumidor na segunda maior economia do mundo.

Na contramão do avanço regional, o Hang Seng caiu 0,98% em Hong Kong, a 24.315,92 pontos.

Ontem, em Nova York, os principais índices fecharam em baixa generalizada após o CPI de outubro acima do previsto reforçar apostas de novas altas de juros pelo Federal Reserve (Fed).

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Na Oceania, a bolsa australiana fechou em modesta alta de 0,27%, com o S&P/ASX 200 avançando para 9.153,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Associated Press