Bolsas da Ásia sobem com petróleo em queda e esperança de reabertura de Ormuz

Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que o petróleo continua recuando em meio ao otimismo com negociações para a reabertura do Estreito de Ormuz e após relatos de um possível cessar-fogo entre EUA e Irã.

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O índice japonês Nikkei subiu 0,62% em Tóquio, para 66.262,16 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,97% em Seul, para 6.808,21 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve ganho de 0,56%, para 25.652,97 pontos, e, em Taiwan, o Taiex encerrou o pregão em alta de 1,47%, para 45.832,62 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,59%, para 3.912,52 pontos, e o Shenzhen Composto subiu 0,50%, para 2.517,87 pontos.

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Os preços do petróleo recuam pelo terceiro dia consecutivo, após sinais de progresso diplomático aumentarem as expectativas de reabertura do Estreito de Ormuz e diante de relatos sobre uma possível trégua entre EUA e Irã. Antes da guerra, iniciada há quase seis meses, cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo transitava por Ormuz. No fim da madrugada, o Brent caía mais de 2%, a cerca de US$ 85,30 o barril.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia, e o índice S&P/ASX 200 terminou em baixa de 0,40% em Sydney, para 9.127,80 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com