Bolsas da Ásia sobem com expectativa de acordo EUA-Irã e rali de ações ligadas à IA

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 07/05/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, com recordes em Tóquio e Seul, ainda em meio à expectativa de que Estados Unidos e Irã cheguem a um acordo para encerrar a guerra e a mais um salto de ações ligadas à inteligência artificial (IA).

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Após uma sequência de feriados no Japão, o índice Nikkei saltou 5,58% em Tóquio, para o patamar inédito de 62.833,84 pontos, em meio a fortes ganhos de ações de chips. O SoftBank, grupo voltado a investimentos em tecnologia e com significativo peso no índice, disparou 18,4%.

O sul-coreano Kospi também atingiu nova máxima, encerrando o pregão em Seul em alta de 1,43%, a 7.490,05 pontos, com avanço de ações de semicondutores, companhias aéreas e montadoras.

Segundo analistas do Citi, o forte ciclo de chips pode se sobrepor ao efeito negativo dos preços mais altos do petróleo para a Coreia do Sul, cuja bolsa tem forte peso de empresas de tecnologia.

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Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 1,57% em Hong Kong, a 26.626,28 pontos, e o Taiex avançou 1,93% em Taiwan, a 41.933,78 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto registrou ganho de 0,48%, a 4.180,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 1,19%, a 2.872,24 pontos.

Sinais de que EUA e Irã caminham para uma resolução diplomática da guerra - o que mantém o petróleo em queda pelo terceiro dia consecutivo - também justificam o apetite por risco. Os dois países estão elaborando, com a ajuda de mediadores, uma estrutura para retomar negociações que poderão encerrar o conflito e reabrir o Estreito de Ormuz, informou o The Wall Street Journal, citando fontes com conhecimento do assunto.

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"A situação permanece altamente fluida, e a volatilidade intradiária deve continuar elevada até que surjam informações mais concretas", disseram analistas da ANZ Research.

Na Oceania, a bolsa australiana também mostrou desempenho positivo, com alta de 0,96% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.878,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Dow Jones Newswires