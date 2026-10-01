Bolsas da Ásia sobem com ações ligadas à IA, apesar de tensões no Oriente Médio

Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quinta-feira, em meio à demanda de investidores por ações ligadas à inteligência artificial (IA), apesar das preocupações com a guerra no Oriente Médio e o comportamento volátil do petróleo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O índice japonês Nikkei saltou 3,30%, para 68.956,72 pontos. Destacaram-se em Tóquio ações de empresas que tendem a se beneficiar da forte expansão da IA, como SoftBank Group (+4,2%), Advantest (+9,8%) e Tokyo Electron (+6,5%).

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 1,95% em Seul, para 6.971,35 pontos, impulsionado pelas gigantes de chips Samsung Electronics (+2,8%) e SK Hynix (+3,2%), e o Taiex registrou ganho de 0,86% em Taiwan, para 48.353,49 pontos.

Na China continental e em Hong Kong, os mercados não operaram em razão de feriado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O apetite por risco prevaleceu apesar da volatilidade do petróleo, em meio às incertezas do conflito no Oriente Médio. No fim da madrugada, o Brent subia 2,6%, revertendo perdas de mais cedo, o que reforçou temores de que grandes bancos centrais, incluindo o Federal Reserve (Fed) e o Banco do Japão (BoJ), tenham de elevar os juros novamente.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o bom desempenho da Ásia, e o S&P/ASX 200 recuou 1,99% em Sydney, para 8.614,40 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com