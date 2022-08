Bolsas da Ásia seguem NY e fecham em alta, de olho em Jackson Hole

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 25, acompanhando modestos ganhos em Wall Street, enquanto investidores aguardam o início do simpósio do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Jackson Hole.

Liderando os ganhos na região, o índice Hang Seng saltou 3,63% em Hong Kong hoje, a 19.968,38 pontos, impulsionado por ações de tecnologia e após retomar negócios que ficaram suspensos por algumas horas devido a um alerta de tufão.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,58% em Tóquio, a 28.479,01 pontos, o sul-coreano Kospi avançou 1,22% em Seul, a 2.477,26 pontos, e o Taiex garantiu alta de 0,87% em Taiwan, a 15.200,04 pontos. Na Coreia do Sul, agradou o fato de o BC local elevar seu juro básico em 25 pontos-base, a 2,50%, após um inesperado aumento de 50 pontos-base em julho.

Na China continental, o Xangai Composto também ficou no azul, com ganho de 0,97%, a 3.246,25 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,24%, a 2.155,14 pontos, em meio a preocupações com a pior onda de calor no país em seis décadas.

O tom majoritariamente positivo da região asiática veio após as bolsas de Nova York subirem de forma modesta ontem, apagando parte das perdas que acumularam na expectativa para o simpósio anual do Fed em Jackson Hole (Wyoming), que começa hoje, mas terá como ponto alto discurso do presidente do BC americano, Jerome Powell, nesta sexta-feira (26).

A grande dúvida é se o Fed elevará juros em 75 pontos-base pela terceira vez consecutiva, em setembro, ou se poderá optar por um ajuste mais moderado, de 50 pontos-base. Dados mostraram que a inflação dos EUA desacelerou, mas permanece em níveis muito acima da meta oficial de 2% do Fed.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu favorecida por balanços positivos de empresas locais, e o S&P/ASX 200 avançou 0,71% em Sydney, a 7.048,10 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.