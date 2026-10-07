Bolsas da Ásia recuam em meio à alta do petróleo, apesar de recordes em NY

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/10/2026 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira, em meio à retomada de força do petróleo, apesar de Wall Street ter avançado a níveis recordes ontem.

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O índice japonês Nikkei caiu 0,92% em Tóquio, para 70.035,71 pontos, pressionado por ações do setor financeiro. Em Seul, o sul-coreano Kospi recuou 1,98%, para 6.803,90 pontos, sob o peso de papéis de tecnologia. O Hang Seng cedeu 0,62% em Hong Kong, para 24.130,50 pontos, enquanto o Taiex registrou baixa marginal de 0,03% em Taiwan, para 49.806,37 pontos.

Na China continental, os mercados estão fechados há uma semana por um feriado nacional e retomam os negócios amanhã.

O movimento de aversão ao risco na Ásia ocorreu à medida que o petróleo voltou a se valorizar, diante de persistentes tensões no Oriente Médio. No fim da madrugada, o Brent subia 0,3%.

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Nesse cenário, as novas máximas históricas de dois dos três principais índices acionários de Nova York ontem ficaram em segundo plano.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou a Ásia e também ficou no vermelho: o S&P/ASX 200 recuou 0,09% em Sydney, para 8.727,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com