Bolsas da Ásia fecham sem sincronia com alta em Tóquio antes de eleição e tecnos sob pressão

Por Patricia Lara*

São Paulo, 06/02/2026 - As bolsas da Ásia tiveram um desempenho misto nesta sexta-feira. O mercado de Tóquio subiu antes das eleições gerais no Japão que devem solidificar o poder da primeira-ministra Sanae Takaichi. Na direção oposta, Seul e Hong Kong computaram perdas acentuadas diante das vendas de ações de tecnologia com previsão de despesas de capitais de gigantes como Amazon e Alphabet para fazer frente à corrida por infraestrutura para inteligência artificial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,8%, aos 54.253,68 pontos. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou apoio à premiê do Japão e sua coalizão antes das eleições legislativas de domingo.

As ações da Ajinomoto saltaram 13% após a empresa de alimentos e condimentos reportar um aumento de 16% no lucro operacional do terceiro trimestre fiscal ante o mesmo período do ano anterior.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 1,2%, aos 26.559,95 pontos. A Knowledge Atlas Techno, desenvolvedora de sistemas de grande porte para uso geral, caiu 6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Operações de momentum, que tiveram um desempenho muito bom nos últimos trimestres, estão sendo desfeitas, disse Eugene Leow, do DBS Group Research. "Isso inclui posições compradas em tecnologia, posições compradas em metais preciosos e posições vendidas em dólar", afirmou o estrategista sênior de taxas de juros.

Em Seul, o Kospi caiu 1,4%, a 5.089,14 pontos. A Samsung Electronics e a SK Hynix perderam ambas 0,4%. A CJ Cheiljedang recuou 1% após a companhia de alimentos anunciar corte nos preços de farinha e açúcar, citando que a estratégia visa aliviar as pressões inflacionárias.

Referenciais do mercado continental da China, o índice chinês Xangai Composto fechou em baixa de 0,25%, aos 4.065,58 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto ficou estável, aos 2.649,57 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Taiex, de Taiwan, recuou 0,1%, aos 31.782,92 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana caiu e o índice S&P/ASX despencou 2%, para 8.708,80 pontos. A REA Group, empresa de publicidade digital especializada em imóveis, perdeu 7,8%, após resultados. A BHP cedeu 3%.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Com informações da Dow Jones Newswires