Bolsas da Ásia fecham sem sinal único; Xangai e Seul caem; Tóquio sobe

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, nesta quinta-feira, 25. As bolsas de Xangai e Seul caíram, enquanto Tóquio subiu. Como destaque no dia, o Banco Central da Coreia do Sul elevou juros, destacando pressões na inflação.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,24%, em 3.584,18 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,33%, a 2.512,22 pontos.

A corretora Jinxin Futures considerou que houve mais cautela entre operadores nesta quinta, após a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) mostrar que alguns dirigentes veem mais urgência para elevar juros nos Estados Unidos, diante do quadro na inflação. Ações ligadas ao turismo e à logística puxaram as baixas no mercado chinês.

Já na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,67%, em 29.499,28 pontos, recuperando-se em parte da queda mais forte do dia anterior. O sentimento foi apoiado pela decisão do governo de emitir novos bônus no ano fiscal de 2022, a fim de financiar um orçamento extra para o atual ano fiscal. Ações ligadas ao setor financeiro se destacaram, com Sumitomo Mitsui Financial em alta de 1,2% e Mitsubishi UFJ Financial Group, de 0,1%. Daiwa Securities registrou ganho de 1,4%.

Na Bolsa de Seul, o índice Kospi terminou em baixa de 0,47%, em 2.980,27 pontos, em sua terceira queda consecutiva. Papéis de empresas de eletrônicos, do varejo e de companhias aéreas lideraram o movimento negativo. O BC sul-coreano elevou a taxa básica de juros de 0,75% a 1,00%, como esperado pela maioria dos analistas, e deu a entender que pode revisar para cima sua expectativa para a inflação no país. Esta foi a segunda elevação nos juros em três meses e a Capital Economics projeta mais três altas ao longo de 2022 pelo BC da Coreia do Sul.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com ganho de 0,22%, em 24.740,16 pontos. Papéis ligados ao setor de tecnologia em geral se saíram bem. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 0,07%, a 17.654,19 pontos, após oscilar entre perdas e ganhos ao longo do dia.

Oceania

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 registrou alta de 0,11%, para 7.407,30 pontos. O avanço de papéis de mineradoras compensou a fraqueza de ações do setor financeiro, no mercado australiano. O setor de tecnologia esteve em território positivo.

