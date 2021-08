Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, mas Tóquio e Xangai exibem ganhos

Da Redação

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único nesta quarta-feira, 11, porém entre as principais bolsas houve ganhos em Tóquio e também em Xangai, embora modestos neste último caso. Na Oceania, a Bolsa de Sydney voltou a registrar máxima histórica de fechamento.

continua após publicidade .

Em Tóquio, o índice Nikkei terminou em alta de 0,65%, em 28.070,51 pontos. Ações do setor financeiro e de siderúrgicas estiveram entre os destaques, com exportadoras apoiadas pelo iene mais fraco, em meio a relatos também de potenciais novos estímulos fiscais no futuro no Japão, afirma a Oanda. Sumitomo Mitsui Financial subiu 2,8% e Mitsubishi UFJ Financial Group, 3,3%. Nippon Steel, por sua vez, registrou ganho de 3,5%.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,08%, em 3.532,62 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, avançou 0,13%, em 2.602,36 pontos. Incorporadoras registraram ganhos no mercado acionário chinês, mas empresas ligadas a bebidas alcoólicas caíram, após críticas à "cultura de bebida" no país feita por um fiscal anticorrupção.

continua após publicidade .

Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,20%, a 26.660,16 pontos. Ações de incorporadoras puxaram o movimento, ficando entre as três principais altas do dia. China Overseas Land and Investment, por exemplo, subiu 8,9%. O setor de energia também se saiu bem, com PetroChina em alta de 3,4% e Sinopec, de 2,0%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em baixa de 0,70%, em 3.220,62 pontos. Ações de tecnologia e internet se saíram mal, na quinta queda consecutiva da Bolsa de Seul, afetada por um surto de casos da covid-19 que influencia negativamente o sentimento dos investidores. Hoje, Samsung Electronics caiu 2,1%. Em Taiwan, o índice Taiex recuou 0,56%, a 17.227,18 pontos.

Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 registrou alta de 0,29%, a 7.584,30 pontos, novo recorde histórico de fechamento do mercado australiano. Ações do setor financeiro e ligadas a commodities se destacaram hoje, com Commonwealth em alta de 1,5% e Rio Tinto, de 1,3%. (Com informações da Dow Jones Newswires).