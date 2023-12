Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, mas com perdas em Xangai e também em Tóquio

Por Gabriel Bueno da Costa*

continua após publicidade

São Paulo, 04/12/2023 - Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta segunda-feira, mas houve perdas em Xangai e também em Tóquio.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,29%, em 3.022,91 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,34%, a 1.968,48 pontos. Ações de incorporadoras e farmacêuticas estiveram sob pressão. Pharmaron Beijing caiu 9,9% e Poly Developments & Holdings, 2,8%.

continua após publicidade

Em Tóquio, o índice Nikkei registrou baixa de 0,60%, a 16.830,30 pontos. A força do iene foi negativa para ações de exportadoras japonesas. Toyota Industries e Denso estiveram entre as mais pressionadas, com baixas de 5,2% e 3,3%, respectivamente.

O índice Kospi, da Bolsa de Seul, foi na contramão da maioria e subiu 0,40%, a 2.514,95 pontos. Ações de empresas ligadas a baterias e também ao transporte marítimo de cargas puxaram o mercado local para cima. Entre as empresas do segmento de baterias para veículos elétricos, Posco Futuro M e SK ie Technology subiram 11% e 15%, respectivamente, após os EUA anunciarem nova diretriz para limitar conteúdo chinês em baterias para o recebimento de créditos tributários americanos. HD Hyundai Heavy Industries ganhou 3,8%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou baixa de 1,09%, a 16.646,05 pontos, em meio a preocupações com a economia da China, antes de mais indicadores previstos para esta semana. O Goldman Sachs avalia que o mercado teve reação tímida a medidas recentes de relaxamento de Pequim, por acreditar que isso não será suficiente e questionar seu impacto. Ações de farmacêuticas estiveram entre as quedas, com Wuxi Biologics em baixa de 24%, antes de que a negociação do papel fosse paralisada. Já China Evergrande Group subiu 9,2% após um tribunal dar à incorporadora mais prazo para um plano de reestruturação.

continua após publicidade

Em Taiwan, o Taiex caiu 0,10%, a 17.421,48 pontos.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,73%, em 7.124,70 pontos. O nível de fechamento foi o mais alto desde 20 de setembro, na véspera da última decisão do ano de política monetária do Banco Central da Austrália. Ações ligadas ao ouro e ao minério de ferro puxaram o mercado local para cima, nesta segunda-feira.

Contato: gabriel.costa@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires