Bolsas da Ásia fecham sem sinal misto; Tóquio sobe mais de 1%, com iene fraco em dia de BoJ

Os mercados acionários da Ásia fecharam sem sinal único, nesta terça-feira, 19. A praça japonesa foi destaque, em dia de decisão de política monetária do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), que como esperado manteve os juros. Já Xangai exibiu quadro bem mais modesto, enquanto Hong Kong caiu, com papel de incorporadoras chinesas novamente sob pressão.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,41%, a 33.219,39 pontos, encerrando na máxima do dia. O BoJ manteve os juros e destacou o quadro ainda de incertezas, para justificar a política monetária relaxada. Entre as ações, exportadoras foram apoiadas pela fraqueza do iene. Toyota Motor subiu 0,8%, Nissan Motor teve alta de 0,9% e Honda Motor, de 1,5%.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,05%, em 2.932,39 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,12%, a 1.890,90 pontos. Xangai oscilava em seus níveis mais baixos de fechamento até agora neste ano. Ações ligadas a bebidas subiram, com Kweichow Moutai em alta de 0,8% e Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory, de 0,2%. Por outro lado, empresas ligadas ao carvão e ao setor imobiliário caíram, com Shanxi Coal International em baixa de 1,1% e Poly Developments, de 1,7%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng recuou 0,75%, para 16.505,00 pontos. Incorporadoras também se saíram mal, ao lado de papéis de tecnologia, ainda com cautela entre investidores sobre a recuperação econômica da China em 2024. Country Garden Services caiu 12%, Longfor Group perdeu 5,5% e Wharf Real Estate Investment Company, 3,7%. No setor tecnológico, Meituan registrou queda de 5,65% e Alibaba Health, de 3,3%.

Em Taiwan, o Taiex caiu 0,43%, a 17.576,55 pontos.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,07% em Seul, a 2.568,55 pontos. A bolsa sul-coreana chegou a recuar, mas ganhou fôlego modesto ao longo do dia. Posco subiu 1,3% e LG Chem teve alta de 0,6%, como a Samsung Electronics. Já Kia caiu 0,1% e SK Hynix perdeu 1,2%.

Na Oceania, em Sydney o S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,84%, em 7.489,10 pontos. A bolsa australiana obteve seu fechamento mais alto desde fevereiro, com os 11 setores em alta, inclusive o financeiro. Ações do setor de energia foram apoiadas por ganhos recentes do petróleo. * Com informações da Dow Jones Newswires.