Bolsas da Ásia fecham sem rumo único e Nikkei tem nova baixa; Dynamic Map estende salto

Por Patricia Lara*

São Paulo, 03/09/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única e com variações limitadas, após uma sessão volátil. O mercado acionário japonês prolongou queda diante da valorização do iene ante o dólar e outras moedas com perspectiva de aperto monetário pelo Banco do Japão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O índice japonês Nikkei caiu 0,17%, para 64.214,48 pontos, após tombo de 2,9% na sessão anterior. O Banco do Japão tem permanecido em destaque, afirmou a equipe de pesquisa de Economia e Mercados Globais do UOB em relatório. Em um discurso na quarta-feira, Hajime Takata - membro do conselho do banco com postura mais agressiva em relação à política monetária - "deixou a porta aberta para um aumento expressivo da taxa de juros e para elevações consecutivas", disse a equipe. Takata também afirmou que um aumento de 25 pontos-base na taxa "não está necessariamente definido de forma imutável", citaram os analistas.

A Dynamic Map Platform avançou 21%, após salto de dois dígitos na véspera. As ações da fornecedora japonesa de dados de mapas em 3D de alta precisão são negociadas à luz do atual contexto em que companhias americanas mudam nomes de localidades geográficas em resposta a diretrizes do presidente dos EUA, Donald Trump. Ontem foi a vez de a Apple Maps atualizar seu aplicativo Mapas para exibir o Lake America e não Lake Ontário a muitos usuários e torná-lo pesquisável para pessoas nos EUA, seguindo mesma decisão da Google Maps.

O índice sul-coreano Kospi se recuperou da queda da véspera e subiu 0,3% em Seul, para 6.579.48 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Hong Kong, o Hang Seng terminou com baixa de 0,4%, a 25.213,31 pontos. A Shein estendeu a liquidação da véspera e cedeu 8,7% no seu terceiro dia de negociação no mercado acionário após Oferta Pública Inicial em Hong Kong.

Já o Taiex, referencial de Taiwan, cedeu 0,7% em Taiwan, para 45.857.66 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto ficou perto da estabilidade (+0,02%), aos 3.942,09 pontos, e o Shenzhen Composto também fechou estável, aos 2.512,87 pontos. O PMI de serviços da China subiu para 51,4 em agosto, elevando o índice composto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Oceania, a bolsa australiana fechou em baixa, com alta de 0,46% do índice S&P/ASX 200 em Sydney, para 9.020,10 pontos.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com