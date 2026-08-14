Bolsas da Ásia fecham sem direção única; Kospi e Nikkei sobem com tecnologia

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Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/08/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, com ações de tecnologia na Coreia do Sul e no Japão acompanhando a alta do setor em Nova York na véspera.

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O índice sul-coreano Kospi avançou 2,42% em Seul, para 6.977,94 pontos. As gigantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix, que representam mais de 50% do índice, subiram 2,4% e 3,3%, respectivamente.

No Japão, o Nikkei teve alta modesta de 0,59%, para 68.713,80 pontos, com o bom desempenho de papéis de tecnologia e videogames.

Em outras partes da Ásia, houve perdas: o Hang Seng caiu 1,10% em Hong Kong, a 25.116,85 pontos, e o Taiex recuou 0,46% em Taiwan, para 45.811,01 pontos.

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Na China continental, o Xangai Composto ficou estável, com ganho marginal de 0,01%, a 3.927,18 pontos, e o Shenzhen Composto, menos abrangente, subiu 0,33%, para 2.590,21 pontos.

Wall Street terminou em alta generalizada ontem, liderada pelo Nasdaq, que concentra ações de tecnologia, após dados de inflação ao produtor (PPI) dos EUA abaixo do esperado reduzirem a perspectiva de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, com queda de 0,80% do S&P/ASX 200, para 9.115,20 pontos.

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Contato: sergio.caldas@estadao.com