Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com foco no Oriente Médio

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/07/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores avaliaram os últimos desdobramentos no Oriente Médio.

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O índice japonês Nikkei subiu 1,38% em Tóquio, a 67.743,85 pontos, impulsionado por ações ligadas a semicondutores. Kioxia Holdings, Advantest e Tokyo Electron saltaram 8,3%, 5,9% e 5,5%, respectivamente.

Em Seul, o sul-coreano Kospi avançou 0,62%, a 7.291,91 pontos. No setor de semicondutores, a SK Hynix teve ganho robusto de 5,3%, enquanto a concorrente Samsung Electronics registrou alta modesta de 0,18%.

Na China continental, o pregão também foi positivo: o Xangai Composto subiu 1,65%, a 4.036,59 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 2,22%, a 2.709,18 pontos, após dados da inflação ao consumidor virem ligeiramente abaixo do esperado.

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Por outro lado, o Hang Seng caiu 0,70% em Hong Kong, a 24.030,18 pontos, devolvendo parte do forte ganho de 3% da véspera, e o Taiex recuou 0,83% em Taiwan, a 45.354,61 pontos.

A recente escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã permaneceu no foco. Ontem à noite, o presidente Donald Trump afirmou que o Irã entrou em contato em busca de um acordo, após uma nova onda de bombardeios americanos em diversas regiões do país.

No fim da madrugada, os preços do petróleo recuavam quase 1%, depois de acumularem fortes ganhos nas duas sessões anteriores em meio a preocupações sobre os fluxos no Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de um quinto do petróleo transportado no mundo.

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Na Oceania, a bolsa australiana encerrou em baixa: o S&P/ASX 200 caiu 0,26% em Sydney, a 8.762,50 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com