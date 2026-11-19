Por Sergio Caldas*

São Paulo, 19/11/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com a estreia da Anthropic na Nasdaq no radar dos investidores. A companhia, dona da plataforma de inteligência artificial Claude, definiu em US$ 83 por ação o preço de sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), acima do intervalo inicialmente previsto, de US$ 70 a US$ 78.

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Considerando a faixa de preço inicialmente prevista, a Anthropic seria avaliada entre US$ 1,26 trilhão e US$ 1,41 trilhão, segundo o The New York Times.

A estreia é acompanhada de perto por investidores em busca de sinais sobre os rumos do setor de inteligência artificial e sobre a capacidade de as empresas transformarem a expansão do uso da tecnologia e os grandes investimentos na área em lucros sustentáveis.

A abertura de capital da Anthropic ocorre em meio à volatilidade dos mercados e à preocupação com uma possível desaceleração do setor de IA. Também pesam as repercussões envolvendo a Nvidia e a expectativa de que a expressiva vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos leve a uma regulação mais rigorosa do setor.

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No Japão, o Nikkei subiu 0,71%, a 59.444,21 pontos. O SoftBank Group, que investe pesadamente em IA, avançou 4,6%. A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para a produção de chips, ganhou 2,8%, enquanto a Kioxia Holdings, produtora de chips de memória, subiu 3,1%.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,39%, para 5.137,89 pontos. A fabricante de chips de memória SK Hynix saltou 3,4%, e a Samsung Electronics subiu 1,1%.

Em Taiwan, o Taiex caiu 4,4%, a 38.426,89 pontos. A TSMC, principal fabricante de chips da ilha, recuou 3,5%.

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Ações ligadas à IA, entre elas as de empresas de semicondutores, perderam fôlego nas últimas semanas. Alguns analistas veem o movimento como uma correção após as fortes altas do início do ano, impulsionadas pelo entusiasmo global com a tecnologia.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,28%, a 3.577,62 pontos, enquanto o Shenzhen Composto recuou 1,47%, a 1.997,54 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 1,95%, a 22.841,82 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200, principal índice da bolsa australiana, recuou 1,04%, a 8.730,40 pontos.

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Ontem, as bolsas de Nova York terminaram o pregão mistas. A Nvidia caiu 2,9% após divulgar seus resultados trimestrais. Foram os primeiros resultados desde a renúncia de Jensen Huang ao cargo de CEO da gigante de chips de IA, em meio a preocupações de segurança nacional nos Estados Unidos relacionadas a um caso extraconjugal.

Os investidores agora voltam as atenções para a estreia da Anthropic, nesta quinta-feira. A abertura de capital da OpenAI, sua principal concorrente, também é aguardada pelos investidores, mas a empresa já esclareceu que não planeja abrir o capital antes de 2027.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

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*Com informações da Associated Press